Ізраїль завдав удару по базі ХАМАС в секторі Газа

Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували військову базу, на якій розташовувався ряд будівель, які використовували члени ХАМАС.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю, передає Укрінформ.

"У відповідь на повітряні кулі з запальними пристроями, запущені в бік Ізраїлю, ми завдали удару по військовій базі ХАМАС, що містить інфраструктуру і засоби, що використовуються для терористичної діяльності", - йдеться в повідомленні, розміщеному в твіттері армії оборони Ізраїлю.

Уточнюється, що дана база знаходилася недалеко від цивільних об'єктів в Газі, в тому числі від школи.

Ізраїльські ЗМІ повідомили в неділю, що три пожежі були ліквідовані в окрузі Ешколь на кордоні з сектором Газа. Зазначалося, що всі три пожежі були результатом вибуху куль з запальними пристроями, запущеними з сектора Газа.