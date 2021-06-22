Канада почне пускати вакцинованих туристів

Канада вирішила відкрити кордони для туристів, які вакцинувалися проти коронавірусу.

Таке рішення ухвалив уряд країни, передає пресслужба.

"Починаючи з 5 липня на повністю вакцинованих мандрівників, яким дозволено в'їзд до Канади, не поширюватиметься Федеральна вимога про карантин або здачу аналізу на COVID-19 на восьмий день. Крім того, повністю вакциновані мандрівники, які прибули літаком, не зобов'язані зупинятися в готелях, які дозволив уряд", - йдеться у повідомленні.

Щоб вважатися повністю вакцинованим, турист повинен отримати повну серію вакцини щонайменше за 14 днів до в'їзду в країну.

Які вакцини визнає Канада: Pfizer; Moderna; AstraZeneca/Covishield; Janssen (Johnson&Johnson).

Мандрівники можуть зробити щеплення у будь-якій країні, але документи про вакцинацію обов'язково повинні бути оформлені англійською, французькою мовами або із завіреним перекладом.

Водночас туристи все одно повинні проходити тест на коронавірус до вильоту і після прибуття у Канаду.

Окрім цього, повністю вакциновані мандрівники також повинні бути безсимптомними, мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію та надати інформацію про COVID-19 до прибуття в Канаду в електронному вигляді через систему ArriveCAN.

Нагадаємо, раніше Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, що в'їжджають у країну. За матеріалами Слово і Діло.