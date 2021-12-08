Канада стурбована російськими військовими маневрами поблизу України - Трюдо

Маневри російських військ поблизу кордону з Україною викликають глибоке занепокоєння Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві розповів прем'єр- міністр Канади Джастін Трюдо.

"Я минулого тижня спілкувався із Президентом України, аби запевнити його, що Канада, як і в попередні роки, підтримує Україну. Ми - друзі. Ми дуже занепокоєні російськими військовими маневрами на кордонах", - сказав Трюдо.

За його словами, Канада разом із міжнародними партнерами чинить тиск на Росію, аби змусити її змінити свою агресивну поведінку.

"Ми співпрацюємо із нашими союзниками по НАТО, європейськими й американськими партнерами, аби надіслати Росії сигнал про неприйнятність початку нею кампанії проти України", - розповів прем'єр-міністр.

Водночас він наголосив, що дислоковані в Україні канадській військові "знаходяться там з метою проведення тренувань". "Вони там не для того, аби воювати", - зауважив Трюдо.

У Міноборони хочуть збільшити кількість іноземних військових інструкторів. Канада при цьому раніше вже заявила, що не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, "аби не дратувати Росію".