Канада запровадила економічні санкції проти Білорусі

Канада запроваджує секторальні санкції проти Білорусі через постійні порушення режимом Олександра Лукашенка прав людини.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу,

“Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив про нові санкції у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини у Білорусі. Ці нові заходи запроваджують обмеження для ключових секторів білоруської економіки та мінімізують доступ білоруських державних суб’єктів до міжнародного фінансування”, - йдеться у заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що запровадження нових санкцій приурочене до річниці фальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

“Ці кроки мають чинити тиск на керівництво Білорусі та чітко продемонструють білоруському народу, що Канада підтримує його прагнення жити у мирі та без страху переслідувань у відкритому й демократичному суспільстві”, - наголосили у МЗС.

Зокрема, Канада заборонила своїм громадянам проводити будь-які операції із цінними паперами, оформляти страхування та видавати довготермінові кредити Білорусі та її державними банками. Канадцям також тепер не можна купувати білоруське пальне й калійні добрива.

Оттава і раніше запроваджувала санкції проти Білорусі, але ніколи не поширювала їх дію на цілі сектори економіки.

Раніше про розширення санкцій проти Білорусі оголосили у США та Великій Британії.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Відтоді у країні проходять масові протести проти фальсифікації результатів виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка. За матеріалами Укрінформ.