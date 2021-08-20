Канадська опозиція підтримує надання Україні летальної зброї

Консервативна партія Канади - найбільша опозиційна в країні - у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах обіцяє розпочати постачання до України летальної оборонної зброї.

Про це йдеться у виборчій програмі політсили, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - сказано у документі.

Консерватори також обіцяють відновити передачу Україні супутникових зображень RADARSAT.

У партії також висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність".

Позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів.

RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак прем'єр-міністр Джастін Трюдо незабаром після призначення призупинив її дію, посилаючись на брак коштів і проблеми з ліцензуванням.

За матеріалами Укрінформ.