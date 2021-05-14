Ключовим викликом для НАТО в Чорному морі є дії Росії, - заступник генсека Джоане

РФ використовує окупований Крим для поширення військового впливу в Середземномор'ї і Північній Африці, а її агресивні дії - головний виклик для НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі Атлантичного клубу Болгарії, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про Чорне море і весь наш регіон, ключовим викликом для НАТО тут є, безумовно, дії Росії. Впродовж тривалого часу ми бачили тенденцію агресивної поведінки з боку Росії, зокрема у Грузії, незаконну анексію Криму та порушення суверенітету й територіальної цілісності України. РФ зараз використовує Крим для поширення впливу в Чорному морі та далеко за його межами, в напрямку Середземномор'я та Північної Африки. Ми маємо зберігати пильність, особливо на тлі нещодавнього суттєвого військового нарощування у цьому регіоні", - наголосив заступник генсека НАТО.

Він нагадав, що минулого тижня представники Болгарії поінформували Атлантичну раду про незаконні дії Росії у цій країні.

Джоане наголосив, що Альянс буде посилювати єдність у питаннях спільної безпеки та збереження світового правопорядку, зміцнювати зв'язки між Європою та Північною Америкою. Ці питання, а також реалізація програмного документа НАТО 2030 будуть обговорюватися під час зустрічі глав держав та урядів у Брюсселі 14 червня.