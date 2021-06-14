Кнесет Ізраїлю призначив новий уряд

Кнесет Ізраїлю привів до присяги новий уряд на чолі з Нафталі Беннетом. Під час спеціального засідання низка депутатів влаштувала акцію протесту проти нового прем'єра та його команди.

Як повідомляє The Times of Israel, у новому Кабміні вперше за останні 12 років не буде представників попереднього прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху.

Згідно з регламентом, спецзасідання парламенту Ізраїлю відкрив новий прем'єр. Він розповів про головні напрямки роботи свого уряду, а також представив міністрів. Зокрема, Баннет заявив про намір відкривати нову сторінку у відносинах з арабськими громадянами країни, чому він завдячив попередникові Біньяміну Нетаньягу. Також він заявив, що "Ізраїль не дозволить Ірану озброїтися ядерною зброєю".

Під час його виступу депутати від партій "Лікуда", "Ціонут Датіт" та ультраортодоксальних політсил влаштували акцію протесту. Вони вигукували з місць звинувачення на адресу Беннета, намагаючись зірвати його виступ. Своєю чергою Нетаньяху під час виступу перелічив досягнення свого уряду у різних галузях, а також заявив, що у Баннеті "немає ні авторитету на міжнародній арені, ні сил, ні знань".

"Прем'єр-міністр повинен вміти сказати немає Сполученим Штатам. Це зробить прем'єр-міністр Яір Лапід?", - сказав Нетаньяху.

Тим часом опоненти Беннета влаштували молитовний мітинг проти майбутнього уряду, до якого долучилися залучає сотні релігійних сіоністських та ультраортодоксальних євреїв.Що відомо Кнесет - парламент Ізраїлю - розпустили 23 грудня, через сім місяців після прийняття присяги. Тоді за це рішення проголосував 61 депутат, включно з представниками арабських партій, проти - 54. Ініціатором голосування став голова опозиції і лідер фракції "Еш-Атід" Яір Лапід.

За підсумками парламентських виборів 25 березня 2021 року "права" партія чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Лікуд отримала лише 52 мандати, а блоку його "лівих" супротивників - 57. Для формування більшості необхідно мати 61 голос.

За підсумками попередніх трьох виборів за два роки жодна з партій не отримала необхідної кількості місць для формування більшості в парламенті. Також політичним лідерам не вдалося сформувати коаліції, що спричинило провал на голосуванні за бюджет на 2021 рік.

У кінці травня ізраїльські опозиційні партії Яміна та Єш Атід домовилися про формування коаліційного уряду "національної єдності" без Біньяміна Нетаньягу.

На початку червня коаліція ізраїльських політичних партій оголосила, що уклала угоду про формування нового уряду.

За матеріалами UA: Суспільне