Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Гончаренко

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив усіх кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду із прав людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації в судді ЄСПЛ відхилив комітет із вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з порушеннями під час добору кандидатів у Росії.

У зв'язку із цим, за даними Гончаренка, на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, судді ЄСПЛ від Росії не оберуть.

"У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання", - додав Гончаренко.

У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія ПАРЄ, яка триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію із кримськими татарами в окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації в Білорусі.

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У ЄСПЛ працює 47 суддів - по одному від кожного члена Ради Європи.

Як пояснюють на сайті ПАРЄ, під час вибору трьох кандидатів держави мають забезпечити справедливість і прозорість процедури. Усі кандидати повинні мати відповідну юридичну кваліфікацію і досвід, а також володіти англійською і французькою мовами. Після того, як Асамблеї надають список кандидатів, комітет із вибору суддів у ЄСПЛ передусім оцінює справедливість і прозорість національної процедури, а потім проводить співбесіду з кожним із кандидатів і уважно вивчає їхнє резюме. Після цього кандидата, який стане суддею, обирає ПАРЄ таємним голосуванням.

Від України на посаду судді Європейського суду із прав людини претендують Микола Гнатовский, Гаяне Нуриджанян і Олександр Мережко. За матеріалами Гордон.