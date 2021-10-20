Комітет Сенату США схвалив резолюцію щодо ситуації у Білорусі, яка відзначає підтримку опозиції Україною, Литвою, Польщею

Сенатський комітет з міжнародних відносин схвалив резолюцію, в якій сформульована оцінка політичної ситуації в Білорусі. Про це повідомив голова комітету сенатор-демократ Роберт Менендес. Резолюція передана на розгляд Сенату.

На початку року Менендес висловив сподівання, що завдяки мужності Білорусі, світ зможе побачити демократичне майбутнє тієї країни.

Резолюція, яку розгляне Сенат, серед іншого вітає санкції проти режиму Лукашенка, вказує, що Сенат США надалі не визнає Олександра Лукашенка легітимно обраним президентом Білорусі; засуджує придушення Лукашенком опозиціонерів, мирних протестувальників, ЗМІ; закликає до проведення у Білорусі нових парламентських та президентських виборів за участю спостерігачів ОБСЄ, звільнення політичних в'язнів та журналістів.

Резолюція також відзначає "екстраординарну підтримку з боку урядів Литви, України, та Польщі народу Білорусі, включно з підтримкою політичної опозиції, наданням притулку політичним біженцям, та підтримкою вільних медіа".

Законодвці також вимагають у Лукашенка "негайно припинити експлуатацію та використання мігрантів та припинити спрямовувати осіб до кордону Литви".

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі "БелТА", парламентарі країни розглядають законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій.

За матеріалами ukrainian.voanews.com