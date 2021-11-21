Компанія Ілона Маска перенесла запуск українського супутника - Шмигаль

Запуск українського супутника "Січ-2-30" перенесли на січень 2022 року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода, яке вийшло 20 листопада, розповів прем'єр- міністр України Денис Шмигаль.

"Ми готові були запустити його. Супутник готовий. Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", - сказав прем'єр-міністр.

Глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай казав, що Україна за п'ять років планує створити свій космодром і вивести на орбіту сім супутників. Він додав, що супутники зондуватимуть поверхню з метою оборони, економічної безпеки, використання природних ресурсів, запобігання пожежам, повеням, прогнозування врожаїв у сільському господарстві.

Україна готувалася запустити на орбіту супутник "Січ-2-30" до кінця року. Це третій за період незалежності та перший за останні 10 років український космічний супутник. Він уже пройшов міжнародну реєстрацію.

У березні голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що Україна попередньо погодила зі SpaceX умови контракту про запуск у космос "Січ-2-30". У травні КБ "Південне" уклало контракт із нідерландською компанією Isilaunch. Супутник має вивести на орбіту ракета SpaceX Falcon-9, а нідерландці - забезпечити інтеграцію між ракетою та супутником, пояснювали у "Південному".

Вартість запуску супутника, за словами Тафтая, без урахування витрат на адаптер, транспортування супутника та послуг на пусковій базі - $1 млн. За матеріалами Гордон.