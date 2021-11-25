Конфлікт з Україною: червоні лінії для Путіна

Міністр закордонних справ закликає до «припинення ілюзій» та «прагматичного реалізму» майбутньої зовнішньої політики Німеччини. Особливо це стосується Росії, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мабуть, це слід розуміти як його спадщину, адже Маас не має добрих перспектив зберегти свій офіс у світлофорній коаліції. Якщо Міноборони переходить до СДПН, то МЗС – до однієї з двох менших партій.

Але незалежно від того, чи ставить перед собою Маас нові цілі чи хоче дати пораду своєму наступнику, його заяви є неабиякою самокритикою. Навіть велика коаліція не надто часто звертала увагу на те, що дії Німеччини у світі мають бути чимось більшим, ніж лише продовженням внутрішньої політики Німеччини. У випадку з Афганістаном це мало особливо трагічні наслідки.

Маас більш реалістичний, ніж його партія. Німці часто видають бажане за дійсне щодо Росії. Міністр закордонних справ був принаймні більш реалістичним, ніж велика частина його партії. Однак, численні спроби порозуміння та посередництва, які зробив останній уряд Меркель, не змогли приборкати спрагу Путіна до влади та експансіонізму.

Через сім років після анексії Криму Росія знову концентрує війська на кордоні з Україною і говорить про «червоні лінії», які Захід не повинен перетинати. Путін дозволяє провести ці лінії в суверенній сусідній країні, якій він уже відмовив у праві на власну націю.(…)

Зараз американці розглядають можливість надання Україні більшої військової підтримки. Однією із «світових політичних реалій», яку Маас закликає визнати, є розуміння того, що Путіна можна стримати, лише якщо ви самі проведете для нього ці межі.