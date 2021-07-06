Конгрес здатний змусити Байдена посилити санкції проти Nord Stream 2 - Гербст

Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов'язкового введення санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Байдена "зробити правильні речі" та скасувати виключення проти цієї компанії та її керівництва.

Таке переконання висловив у вівторок під час онлайн-конференції експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору",- зауважив Гербст.

Він підкреслив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений "робити правильні речі".

"Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це - реальна можливість (розвитку ситуації - ред.)", - зауважив експерт.

Гербст нагадав, що Байден прийшов до влади наприкінці січня, і майже одразу його адміністрація розпочала переговори з Німеччиною щодо поступок у санкціях проти Nord Stream 2. "Минуло шість місяців, і зараз адміністрація (США - ред.) не отримала нічого на заміну від Німеччини",- констатував експерт.

За його словами, зараз у американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG було "жахливою помилкою". Звісно, що урядовці не виступатимуть проти позиції президента, "але вони можуть порадити йому" і вказати на необхідність переглянути нинішню ситуацію, підкреслив Гербст.

Як повідомляв Укрінформ, у травні адміністрація США запровадила санкції проти чотирьох організацій і 13 суден із Росії, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2. Водночас у Держдепартаменті зауважили, що не вводитимуть обмеження проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це "інтересами національної безпеки" США.