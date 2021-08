Корабель Cygnus, який запустили українсько-американською ракетою, пристикувався до МКС

Вантажний транспортний корабель Cygnus американської корпорації Northrop Grumman пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) після того, як двоступенева ракета-носій "Антарес", розроблена за участю української сторони, вивела його на орбіту.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

"Після завершення другого етапу вантажне судно Cygnus від Northrop Grumman повністю пристиковане до модуля "Unity" на МКС", - заявили в американському відомстві.

Following completion of second stage berthing at 9:42am ET, the @NorthropGrumman Cygnus cargo ship is fully attached to the @Space_Station's Unity module. This concludes the spacecraft's journey to the station, which began with an Aug. 10 launch from @NASA_Wallops: pic.twitter.com/qc1Dvka8x3 - NASA (@NASA) August 12, 2021

У NASA додали, що на цьому подорож космічного корабля до МКС, яка розпочалася запуском 11 серпня, закінчилася.

LIVE: Watch as @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft is installed to the Unity module on the @Space_Station, guided by robotic controllers at @NASA_Johnson: https://t.co/FvypkLiGAB - NASA (@NASA) August 12, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня двоступенева ракета-носій "Антарес", розроблена за участю української сторони, вивела на орбіту вантажний транспортний корабель Cygnus із 3,7 тонни вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Основне завдання цієї місії - доправлення провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "Чезара", "Рапід" (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США). За матеріалами Укрінформ.