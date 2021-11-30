Кордон ЄС із Білорусі хоче перетнути приблизно 10 тис. мігрантів - прикордонна служба Польщі

Перетнути кордон Польщі з Білорусі хоче приблизно 10 тис. мігрантів. Про це 30 листопада на пресконференції повідомила спікерка прикордонної служби Польщі Анна Михальська, пише РАР.

За її словами, поки що невідомо, "скільки мігрантів перебуває ближче до кордону, а скільки - у глибині" Білорусі.

Михальська розповіла, що прикордонники поки що не бачать таборів мігрантів біля польсько-білоруського кордону, нелегалів перевозить вантажівками білоруська сторона.

За даними прикордонної служби Польщі, більшість іноземців перебуває в логістичному центрі неподалік пункту пропуску "Брузги".

У вівторок прикордонна служба Польщі заявила, що 29-го та вночі 30 листопада мігранти знову намагалися штурмувати кордон. Інциденти сталися на ділянках прикордонних застав у Мельнику та Шудзялові.

Нелегали кидали у прикордонників та солдатів каміння, металеві труби й петарди. Спробу прориву зупинили прикордонники.

Усього від початку листопада польські військові та прикордонники затримали 352 мігрантів, переважно громадян Іраку, Сирії, Туреччини, Афганістану та Індії. За матеріалами Гордон.