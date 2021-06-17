Козак після саміту Путіна з Байденом заявив, що є надія на врегулювання конфлікту на Донбасі

Після саміту президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена з'явилася надія на врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це 16 червня в Женеві після зустрічі глав двох держав заявив заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, пише ТАСС і російський "Інтерфакс".

Журналісти запитали в Козака, чи задоволений він результатами переговорів Путіна й Бадена щодо України.

"Здається, так", відповів Козак, додавши, що "є надія", що "щось зрушиться з мертвої точки".

За його словами, Путін і Байден обговорювали питання України "досить детально", зокрема головні умови Мінських угод. Вони, як зазначив Козак, припускають передусім "політичний діалог, вироблення взаємоприйнятних політичних умов" майбутнього статусу окупованих РФ територій Донецької та Луганської областей у складі України.

Заступник глави адміністрації Путіна підкреслив, що на саміті двох президентів обговорювали не механізми вирішення конфлікту на Донбасі, а тільки позиції сторін.

За матеріалами Гордон.