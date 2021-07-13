"Краще не змішувати вакцини": що реально мала на увазі експерт ВОЗ

Деякі ЗМІ невірно розставили акценти в заяві головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'ї Свамінатан на брифінгу про змішані схеми імунізації проти коронавірусу вакцинами різних виробників. Про плутанину повідомила в Twitter сама експерт.

Вчора Reuters і деякі інші топ-ЗМІ дали з брифінгу новину із заголовком, що "ВОЗ застерігає від змішування і поєднання вакцин проти COVID-19", і привели її цитату: "Це трохи небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і поєднання".

Сама вона пояснила в мікроблозі, що мала на увазі, що громадяни не повинні самі вирішувати, що "першу дозу отримаю таку, другу - іншим препаратом, а потім, може, і третю якимось", - рішення про поєднання біопрепаратів можуть прийматися лише органами охорони здоров'я на основі наявних наукових/клінічних даних. Зараз вони поступово накопичуються.

Свамінатан додала на брифінгу, що "в країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде приймати другу, третю і четверту дози".

Експерт ВОЗ перепостила у себе в Twitter повідомлення професорки медицини Менаки Паї з Канади, яка помітила некоректну подачу інформації ЗМІ, яких, ймовірно, заплутали в тому числі нечіткі формулювання від самої Свамінатан.

"Такі заголовки вводять в оману. Д-р Сум'я з ВОЗ застерігала людей від "покупок вакцини" поза правилами суспільної охорони здоров'я (і, в деяких випадках, отримання 3-ї і 4-ї доз самостійно). Вона не говорила, що вакцинальна політика окремих країн "небезпечна". Висмикуючи цитати з контексту і не даючи ніякого фону, ЗМІ з такими заголовками-клікбейтамі завдають величезної шкоди ", - пише Паї.

Вона підкреслила: є величезний масив наукових даних по вакцинам і світовому досвіду змішаних схем імунізації.

Свамінатан підкреслила на брифінгу, що зараз "очікуються дані досліджень про поєднання і змішуванні різних вакцин: необхідно оцінити як імуногенність, так і безпеку" таких схем.

Мед регулятори деяких країн і регіонів, наприклад, в Онтаріо (Канада), відреагували на заяву Свамінатан: кажуть, будуть продовжувати процес вакцинації по гетерологічним схемами, тому що "це ефективно і безпечно".

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За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ