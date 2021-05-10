Країни ЄС не хочуть нарощувати напруженість з РФ, - Боррель

Країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з Російською Федерацією. Поки в ЄС не будуть додатково висилати зі своїх країн російських дипломатів.

Про це в Брюсселі заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС підтримує Чехію і Болгарію в світлі недавніх подій, пов'язаних з Російською Федерацією.

"Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але водночас, я думаю, всі згодні з необхідністю не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні проявляти підтримку, але водночас намагатися не збільшувати напруженість", - заявив Боррель.

Він зазначив, що Європейська Рада 25 травня проведе зустріч, на якій буде обговорюватися питання взаємин між ЄС і Росією.

"Можливо після цієї дискусії Високому представнику і Єврокомісії можуть доручити представити аналіз ситуації і відносин з Росією, як це було у випадку з Туреччиною", - додав Боррель.

Нагадаємо, в середині квітня Чехія видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок розвідки РФ до вибухів на складі боєприпасів у 2014 році. Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року.

Днями прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав союзників по ЄС розглянути можливість висилки принаймні одного російського дипломата. За матеріалами РБК-Україна.