Країни НАТО мають розбіжності щодо газопроводу "Північний потік-2" - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що країни-члени мають розбіжності щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на пресконференції у Брюсселі після першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Існують різні погляди всередині НАТО щодо проєкту "Північний потік-2". Такий стан справ вже існує впродовж кількох років. Не лише Сполучені Штати, але й також деякі інші союзники критично ставляться, однак країни-члени мають розбіжності в думках", - сказав Столтенберг.

"Реальність полягає у тому, що оскільки НАТО спирається на консенсус, то не ухвалювало рішення щодо "Північного потоку-2". Ми зосереджуємо увагу на тому, як ми можемо збільшити диверсифікацію поставок і вирішити питання безпеки енергетичних поставок, але ми не маємо жодної позиції щодо "Північного потоку-2", - додав генсек.

За його словами, він завжди цінує, коли країни-члени НАТО можуть узгодити єдину позицію.

"Водночас я також переконаний, що НАТО впродовж багатьох років довело, що ми здатні продовжувати зберігати відданість нашому ключовому завданню - обороняти і захищати один одного, попри на факт, що інколи бувають розбіжності, як для прикладу ми це бачимо стосовно "Північного потоку-2", - додав Столтенберг.