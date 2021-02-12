Кремль опублікує витяги з зустрічі Путіна із ЗМІ

Кремль в п'ятницю опублікує невеликі витяги з закритої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з головними редакторами провідних російських ЗМІ, що пройшла 10 лютого. Про це повідомив журналістам прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Зокрема, стане відкритим і коментар щодо Донбасу, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

"Ми взагалі, напевно, поділимося невеликими витягами з слів президента по деяких ключових питаннях. Далеко не всіма", - сказав представник Кремля. "Зробимо це сьогодні ввечері, так, щоб могли телеканали це використовувати, якщо захочуть. І спеціально для вас ми включимо слова Путіна щодо Донбасу", - додав він.

Прессекретар спростував інформацію про те, що президент РФ заявив, що питання українського Донбасу в РФ має бути прийняте з урахуванням інтересів всіх росіян. "Ні, у вас неправильна інформація. Дійсно, (на зустрічі) була тема Донбасу. Дійсно, була відповідь президента", - сказав Пєсков.

"Розпулимо телеканалам ці слова президента. Без питань, без усього, просто заяви президента, які найбільш з нашої точки зору цікаві", - уточнив він, зазначивши, що ці заяви "не такі", як стверджувалося в ЗМІ.

"Газета "Коммерсант" іноді помиляється", - підкреслив Пєсков, коментуючи зміст матеріалу, опублікованого за підсумками зустрічі керівників і головних редакторів російських ЗМІ з президентом.

10 лютого президент Росії Володимир Путін по відео-конференц-зв'язку зустрівся з керівниками російських ЗМІ і висловився з широкого кола питань: починаючи з історії про розслідування випадку з Олексієм Навальним і закінчуючи обіцянкою зробити щеплення від коронавірусу із зазначенням більш- менш конкретних термінів.

Вчора, 11 лютого, російське видання "Коммерсант" опублікувало статтю спеціального кореспондента Андрія Колєснікова "Полум'яні редакціонери", в якій розповідалося про зустріч глави Кремля і представників провідних ЗМІ РФ.

На зустрічі була присутня головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян, вона, цитуючи видання: "подякувала Володимиру Путіну за рішення щодо Нагірного Карабаху, а потім розповіла, що з групою колег відвідувала Донецьк і Луганськ і питали, як там люди бачать своє майбутнє".

"І усі, кого б вони не запитали, відповідали двома фразами: або що майбутнє своє бачать в Росії, або що вони вже в Росії. І що там видано 100 тис. російських паспортів, і що до осені видадуть, швидше за все, до півмільйона. І що в 2014 році була "російська весна", і чи не час наступити "російській літу", тобто, мабуть, в тому сенсі, що треба вже забрати Донбас до себе, а то по ньому знову почнуть стріляти. Російський президент сказав, що це питання складне і важливе і що він, як президент, може приймати такі рішення тільки в інтересах всіх росіян і спираючись на ту обставину, що це стосується їх усіх. І що виходячи з цього треба дивитися і зважувати. Але ми ж не кинемо Донбас, перепитувала Маргарита Симоньян. Ні, Донбас не кинемо, обіцяв Володимир Путін", - описав діалог Путіна і Симоньян журналіст.

Як відомо в січні, у тимчасово окупований Донецьк прибули російські пропагандисти, в тому числі головний редактор RT Маргарита Симоньян.

У контексті згаданих подій, в Кремлі прокоментували питання "приєднання Донбасу до Росії". Так, за словами представника Кремля, Росія не збирається "повертати" український Донбас, але продовжить нібито "захищати інтереси російськомовного населення".Пізніше Україна поінформувала міжнародних партнерів про "інтеграційний форум" терористів у Донецьку, як про операцію Кремля, яка свідчить про незмінні стратегічні цілі Росії щодо окупації Донбасу. За матеріалами УНН.