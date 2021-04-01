Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України

Переміщення російських військ по території країни "не повинно турбувати інші держави", оскільки "жодним чином не загрожує їм". Про це журналістам у четвер заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи дані українських військових про нарощування сил РФ уздовж кордону з Україною, передає агентство ТАСС.

"Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", - сказав представник Кремля.

За його словами, "Російська Федерація вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів".

Пєсков заявив, що "по периметру рубежів Росії йде підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн". "Це все зобов'язує до того, щоб бути напоготові", - пояснив представник Кремля.

"Що стосується участі російських військ у збройному конфлікті на території України, російські війська ніколи не брали в ньому участь і не беруть", - знову вирішив заявити Пєсков. Він звернув увагу на те, що нібито "це є внутрішньоукраїнських конфліктом".

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. За матеріалами УНН.