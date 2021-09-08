Кремль щодо участі ЦРУ в операції Києва проти ПВК Вагнера: "Є такі сліди"

Кремль не виключає причетності Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) до операції українських спецслужб проти росіян у Мінську, заявив у середу речник Дмитро Пєсков.

CNN повідомляє, що США підтримували операцію Києва, спрямовану на те, щоб заманити через Білорусь 33 росіян, підозрюваних у причетності до подій на Донбасі.

"Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, що навіть тоді ми говорили, що є сліди іноземних спецслужб, навіть коли ці події розвивалися. У цьому випадку це є додатковим непрямим підтвердженням того, що ці сліди не настільки глибоко приховані. Тут я не буду надавати будь-яку конкретику, але про те, що тут є сліди, ми говорили вже тоді ", - сказав Пєсков журналістам.