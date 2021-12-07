Кремль: Україна була центральною темою розмови Байдена і Путіна

Офіційний сайт президента Росії Володимира Путіна із затримкою на майже три години повідомив про подробиці відеоконференції Путіна з американським лідером Джо Байденом. Кремль зазначає, що "головне місце в розмові мала проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання".

За повідомленням російської сторони, Путін "на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва" і "висловив серйозну стурбованість з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу".

"Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував нібито "загрозливий" характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації", - визнає сайт Кремля.

У повідомленні також вказано: "Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вдається до небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал поблизу наших (тобто російських - ред.) рубежів". "Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - оприлюднив своє бачення російський лідер.

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Значно раніше за Кремль Білий дім оприлюднив про цю розмову такі деталі.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії", - ішлося в повідомленні.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозв'язку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден - у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00. За матеріалами Радіо Свобода.