Кремль відреагував на застосування Україною Bayraktar на Донбасі. Як завжди, погрози

Кремль погрожує "дестабілізацією ситуації" на лінії зіткнення на Донбасі через використання Україною турецьких ударних безпілотників Bayraktar для припинення обстрілів українських позицій та мирних населених пунктів з боку підконтрольних РФ бойовиків. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"У нас, дійсно, особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим може потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення", - сказав Пєсков.

Учора бойовики кілька разів обстріляли позиції ООС у районі Гранітного Донецької області, а також сам населений пункт. Внаслідок цього загинув український військовий, ще один отримав поранення, пошкоджено шість будинків мирних жителів. У відповідь ЗСУ підняли БПЛА Bayraktar і ракетою знищили одну з гаубиць окупантів, з якої вони вели вогонь.

Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення, уточнили у Генштабі ЗСУ. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ