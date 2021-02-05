Кремль відреагував на заяву Байдена щодо Росії

У Кремлі прокоментували виступ президента США Джо Байдена та його слова про те, що "РФ доведеться заплатити за агресивну політику".

Коментар дав речник Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Це дуже агресивна і неконструктивна риторика, на наш жаль. Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас. Ми вже сказали, що ми не будемо дослухатися до такого роду менторських заяв, не збираємося цього робити", - наголосив він.

За його словами, Росія все одно розраховує на співпрацю із США.

"За умови загальної констатації величезної кількості розбіжностей і різниці в підходах до ключових питань, у нас залишається база для взаємодії. Ми розраховуємо на політичну волю американців, щоб продовжувати спілкування", - підсумував Пєсков.

Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що США не буде "прогинатись" перед російською агресією. За матеріалами Gazeta.ua