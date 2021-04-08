Латвія підтримала надання Україні ПДЧ у НАТО

Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на тлі ескалації з боку Росії.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич в інтерв'ю національному мовнику LTV Zinu Dienests, передає Укрінформ з посиланням на посольство України в Латвії.

"...Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО - ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення...", - наголосив Ринкевич.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ, після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

6 лютого в Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу в здійсненні реформ для наближення до стандартів, досягнення яких є умовою для членства в організації.