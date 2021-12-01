Латвія закликала ЄС і НАТО дати чіткий сигнал Росії про готовність захищати Україну

Євросоюз і НАТО мають надіслати чіткий сигнал Кремлю про те, що посилення загрози РФ для суверенітету й цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу.

Про це заявив у вівторок під час спільної пресконференції з держсекретарем США у Ризі глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє Укрінформ.

"Ми з держсекретарем говорили про поточну ситуацію в Україні та навколо України, і ми дійшли консенсусу, що нарощування російських військ і їх переміщення викликає серйозну стурбованість",- зауважив глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "НАТО і Європейський Союз мають надіслати чіткий сигнал (Росії - ред.) та конкретно вказати, у який момент загрози територіальній цілісності та суверенітету України стануть нашою політичною та військовою проблемою, і ми відповідним чином відреагуємо".

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня розпочав європейське турне, під час якого передбачені його візити до Латвії та Швеції. У Ризі держсекретар взяв участь у міністерській нараді НАТО та провів зустрічі з державним керівництвом Латвії.