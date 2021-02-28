Лавров поскаржився генсеку Ради Європи на дискримінацію російськомовних в Україні

В Україні відбувається дискримінація російськомовного населення. Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив генеральній секретарці Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич у посланні, опублікованому 28 лютого на сайті зовнішньополітичного відомства Росії.

Звернення було присвячено до 25-річчя вступу РФ до Ради Європи.

"Відсутність належної реакції на такі масові і довгострокові порушення прав людини, як дискримінація російського і російськомовного населення в Україні й у країнах Балтії, розхитує авторитет Ради Європи", - заявив Лавров.

За його словами, "організація, що виникла на руїнах Другої світової війни, не має байдуже дивитися на вияви історичного ревізіонізму і звеличення пособників нацистів".

Раду Європи заснували в 1949 році, до її складу входить 47 держав. Росія стала членом Ради Європи в лютому 1996 року, Україна - у листопаді 1995-го.

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У законі зазначено, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язковість використання української мови в усій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя.

Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування і релігійних обрядів.

Проведене в лютому 2021 року соцдослідження Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної компанії SOCIS засвідчило, що 52,7% українців удома розмовляють тільки українською мовою. 23,5% опитаних повідомили, що спілкуються вдома російською, ще 22,5% - і російською, і українською. За матеріалами "Гордон".