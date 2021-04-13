Лавров закликал Туреччину не продавати Україні ударні безпілотники Bayraktar

Росія застерегла Туреччину від продажу ударних безпілотників українській армії. Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі 12 квітня. Стенограму виступу Лаврова опублікувала пресслужба МЗС РФ.

"Усім відповідальним країнам, із якими ми спілкуємося (Туреччина - одна з них), настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви "київського режиму". Застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої", - сказав російський міністр.

Водночас він повторив тезу Кремля про обмеження Києвом "прав російськомовного населення Донбасу".

Лавров говорив про турецькі ударні дрони Bayraktar TB2, які можуть вражати цілі високоточними бомбами.

Про підписання угоди про придбання Україною турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Bayrak Makina стало відомо в листопаді 2018 року.

У січні 2019 року Україна домовилася про перше доправлення цих безпілотників. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак говорив про закупівлю 2021 року п'яти нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar.

"Український мілітарній портал" 9 квітня писав про перший політ ударного безпілотника Bayraktar TB2 у небі на сході України. Тоді апарат пролетів із південної частини країни над Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською та Харківською областями. Після обльоту він розвернувся і вилетів у зворотному напрямку.

За словами командувача Військово-морських сил України контр- адмірала Олексія Неїжпапи, цього року українські моряки отримають безпілотники Bayraktar TB2 з поліпшеними характеристиками, які будуть застосовувати на суші й на морі. За матеріалами Гордон.