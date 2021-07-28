Лідери КНДР і Південної Кореї домовляються про саміт

Північна і Південна Кореї ведуть переговори про проведення саміту лідерів. Зокрема, вони знову відкривають офіс прикордонного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Обидві сторони обговорюють відновлення свого спільного відділення зв'язку перемир'я в селі Панмунджом на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин вивчають способи поліпшення напружених зв'язків шляхом обміну листами.

Зазначено, що цей саміт міг би допомогти відновити переговори між Пхеньяном і Вашингтоном, спрямовані на питання демонтажу ядерних і ракетних програм Півночі в обмін на пом'якшення санкцій.

Наразі деталі про проведення саміту не відомі.

Північна та Південна Кореї відновили роботу прямого телефонного сполучення.