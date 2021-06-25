Лідери країн Євросоюзу доручили підготувати нові санкції проти Росії

Лідери країн Євросоюзу доручили зовнішньополітичній службі ЄС під керівництвом глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля вивчити варіанти для введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву за підсумками першого дня саміту ЄС.

"Європейська рада наголошує на необхідності твердої та скоординованої відповіді з боку ЄС та його держав-членів на будь-які подальші зловмисні, незаконні і підривні дії з боку Росії, повною мірою використовуючи всі інструменти, наявні в розпорядженні ЄС, і забезпечуючи координацію з партнерами. З цією метою Європейська Рада також пропонує Єврокомісії та Верховному представнику представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції", - зазначено в комюніке.

Також Європейський рада вказала на "готовність Європейського Союзу до вибіркової взаємодії з Росією у сферах, що представляють інтерес для ЄС" і доручила Боррелю для цього розробити "конкретні варіанти" з таких тем, як клімат і навколишнє середовище, здоров'я, а також окремі питання зовнішньої політики і безпеки, політика і багатосторонні питання, такі як СВПД, Сирія і Лівія.

Президент України Зеленський заявив, що лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Еммануель Макрон послаблюють свої позиції стосовно РФ.

Меркель вважає за необхідне прямий діалог між Євросоюзом і Росією. Також вона запропонувала ідею першого за сім років саміту Росія - ЄС.

Ініціативу Меркель підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Пропозицію про проведення саміту вітав і канцлер Австрії Себастьян Курц.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ініціатива щодо відновлення проведення самітів між Європейським Союзом і Росією є небезпечним відхиленням від санкційної політики. За матеріалами УНН.