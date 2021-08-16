Літак ВПС Афганістану, який розбився в Узбекистані, був збитий системою ППО під час спроби порушення кордону

Літак ВПС Афганістану, який упав в Узбекистані, був збитий під час спроби незаконного перетину кордону, два пілоти перебувають у важкому стані в лікарні, повідомило в понеділок міністерство оборони Узбекистану.

"Силами протиповітряної оборони Військово-Повітряних сил Узбекистану 15 серпня було припинено спробу незаконного перетину повітряного кордону країни військовим літаком Афганістану", - заявили в Міноборони.

Як повідомляється, інцидент стався в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області (південь країни, межує з Афганістаном) ввечері 15 серпня. Двоє льотчиків літака афганських ВПС вижили і перебувають у лікарні в Термезі, їхній стан важкий.

Як зазначають у Міноборони, здійснюється розслідування події. За матеріалами УНІАН.