Літаки авіакомпанії МАУ облітатимуть Афганістан Сьогодні 01.17

Літаки авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" облітатимуть територію Афганістану на рейсах у Делі (Індія). Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили в МАУ 16 серпня.

"Ще в п'ятницю авіакомпанія здійснила власну оцінку ризиків прольоту території Афганістану з огляду на сформовану ситуацію в країні. З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ ухвалила рішення виконувати обліт території Афганістану на рейсах до Делі для гарантування належного рівня безпеки польотів", - зазначили в компанії.

Як повідомляло Reuters, низка міжнародних авіакомпаній припинила використання повітряного простору Афганістану на підставі розпорядження афганського управління цивільної авіації, виданого 16 серпня. Зокрема, про припинення польотів над Афганістаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ, яке почалося у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, зокрема столицю Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон.

На тлі наступу "Талібану" іноземні держави почали евакуацію своїх громадян. Цей процес було паралізовано через те, що 16 серпня аеропорт Кабула скасував усі комерційні рейси.

За матеріалами Гордон.