Литовський суд відмовив Шарію у двох позовах до юриста Фейгіна

Литовський суд відмовив блогеру Анатолію Шарію у його двох позовах до юриста Марка Фейгіна у зв'язку відсутністю литовської юрисдикції. Позивач позбавлений статусу біженця у Литві і, всупереч поданим відомостям, не проживає на території країни.

Про це Фейгін розповів кореспондентові Укрінформу.

"Нагадаю черговість подій. 10 травня цього року литовський Департамент міграції позбавив Шарія статусу біженця на території Литви, а значить, і ЄС, і ввів йому 5-річну заборону на відвідування Литви, ЄС. Це рішення було прийняте за поданням Литовського департаменту безпеки з формулюванням "загроза національній безпеці". Частину документів по даній справі було закрито", - розповів Фейгін.

Паралельно Шарій подав у литовський суд два позови на Фейгіна про "захист честі і компенсації моральної шкоди" на підставі двох телевиступів останнього. Сьогодні прийшли документи з литовського суду, з яких стало відомо, що позови Шарія не прийняті. Позивач при подачі позову ввів суд в оману - насправді Шарій не проживає в Литві і тому в даному разі литовський суд не має юрисдикції і залишає позов без розгляду, заявив Фейгін і додав, що він у своєму Телеграмі виклав документи з суду, які підтверджують це.

За словами Фейгіна, в даний час Шарій ще намагається оскаржити рішення Департаменту міграції Литви.

"Припускаю, що розгляд цього позову Шарія відбудеться до кінця літа, ну може, восени. Скоріш за все, що і його відхилять. І тоді він остаточно втратить право перебувати на території Литви і ЄС в цілому. Шарій може спробувати подати документи на статус біженця в Іспанії, але це навряд чи йому допоможе, оскільки в ЄС загальна юрисдикція, і там враховуватиметься рішення Литви", - пояснив юрист.

Він також нагадав, що в будь-якому разі п'ятирічний термін отриманого раніше Шарієм статусу біженця закінчується 17 січня 2022 року. Після чого у нього практично немає шансів на оновлення такого статусу і, отже, доведеться кудись переїжджати, ймовірно, до Росії.

Також Фейгін подав заяву в прокуратуру Литви про порушення проти Шарія кримінальної справи в ЄС за відмивання злочинно отриманих грошей від влади Росії і придбання на них будинку в Іспанії (за даною заявою вже йде перевірка). У 2019, коли Шарій ще мав литовські документи і статус біженця, він повинен був платити в Литві податки і декларувати дохід. Тепер йому потрібно буде довести законність коштів, які з'явилися у нього на придбання будинку в Іспанії.

Як повідомлялося, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію було повідомлено в Україні про підозру за двома статтями КК - ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарія було викликано для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Його неявку СБУ трактує як приховування від слідства. Тому Шарія та його адвоката СБУ запросило на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які служили для повідомлення підозри Шарію.

Крім того, 22 лютого кандидат від "Партії Шарія" Валентин Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця, і його поява в Україні поки що неможлива.

25 лютого в СБУ повідомили, що блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у зраді, оголошено в державний розшук.

У березні Шарій був внесений в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.