Литва обіцяє поділитися з Україною надлишком COVID-вакцини, коли він з'явиться

Литва готова поділитися з Україною надлишком вакцини проти COVID-19, коли такий з'явиться.

Однак про дату наразі говорити рано, заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні і запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку таких вакцин, звичайно, ми будемо ділитися нею з Україною", - сказав він.

Литовський міністр розповів, що Єврокомісія наразі зазначає, що не існує можливості ділитися вакциною з жодними партнерами, і це залежить від країни- члена ЄС - ділитися чи не ділитися надлишками вакцин зі своїми сусідами.

"Україна - дуже велика країна, і Литва не зможе покрити всі потреби України надлишками вакцини. Але ми попросимо всіх наших сусідів, друзів по ЄС приєднатися до ініціативи Литви й допомогти Україні, тому що безпека Європи в наших руках", - додав він.

Водночас Ландсбергіс підкреслив, що про конкретну дати надання Україні вакцини з надлишків Литви поки говорити складно.

"Стосовно дати, зараз важко об'єктивно сказати, коли це відбудеться, швидше за все ми встановлюємо політичні цілі, що це буде зроблено, коли такий надлишок з'явиться", - пояснив глава МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом. За матеріалами Укрінформ