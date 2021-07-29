Литва передасть Україні більше доз вакцини проти коронавірусу, ніж планувала

Уряд Литви 28 липня вирішив передати Україні 131 тис. доз вакцини проти коронавірусної інфекції виробництва AstraZeneca, повідомляє Delfi, посилаючись на закриту стрічку новин агентства BNS.

Загалом Литва має намір передати країнам "Східного партнерства" 200 тис. доз AstraZeneca. Молдові нададуть 26,5 тис. доз, Вірменії - 27,5 тис. доз. Ще 15 тис. уже надіслали до Грузії.

В інші країни препарати доправлять найближчим часом, повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни.

Спочатку планували, що Україні нададуть 100 тис. доз вакцини, а Молдові - 11 тис. доз.

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В Україні зареєстровано вакцини проти коронавірусу від Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення проводять вакциною від Moderna.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Від початку прищеплювальної кампанії щеплено 3,26 млн осіб, двома дозами - 1,8 млн українців.

В Україну вже доправили понад 8 млн доз вакцини проти коронавірусу, повідомляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 20 липня. У країні з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації: зробити щеплення можуть усі охочі віком від 18 років.

Населення України станом на 1 січня 2021 року - 41 млн 588 тис. осіб.