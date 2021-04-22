Литва также обсуждает возможность высылки российских дипломатов

Литва вместе с союзниками ведет консультации о возможности высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Об этом заявила старший советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, сообщает Delfi.

"Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство... Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе", - сказала она.

Скайсгирите заявила, что взрывы боеприпасов в Чехии и отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью являются шокирующими действиями России.

"Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО", - отметила она.