Литва закрила своє небо для білоруських авіакомпаній

Уряд Литви 26 травня заборонив заходити в повітряний простір країни білоруським авіаперевізникам. Заборона набуває чинності з 3 години ночі 27 травня.

Про це сказав на засіданні уряду міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, повідомляє Delfi.

Зазначається, що заборона діє, перш за все, для білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів в Литву.

"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав Скуодіс.

Агентство ЄС з авіаційної безпеки у вівторок рекомендувало всім компаніям Євросоюзу уникати повітряного простору Білорусі. Своєю чергою, Литва з вівторка вже заборонила користуватися аеропортами Литви, якщо політ здійснюється через повітряний простір Білорусі.

Агенція авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій. Причина такої рекомендації - сумніви в повазі Мінська до міжнародних правил цивільної авіації після примусової посадки літака в Мінську і затримання білоруського опозиціонера.

В неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня розпочали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

Рейс білоруської "Бєлавіа" Мінськ - Барселона 26 травня вже не пустили в повітряний простір Польщі. За матеріалами РБК-Україна.