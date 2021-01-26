Lufthansa не пускатиме на борт пасажирів у звичайних масках

Німецька авіакомпанія Lufthansa з 1 лютого не пускатиме на борт своїх літаків пасажирів у звичайних медичних масках, а тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 та вище.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Air101.

Авіакомпанія Lufthansa Group запроваджує вимогу носити медичну захисну маску високого рівня захисту на рейсах до Німеччини та звідти.

Нові правила набувають чинності 1 лютого. З цієї дати пасажири повинні будуть носити хірургічну маску або маску FFP2 або маску зі стандартом KN95/N95 під час посадки, польоту та виходу з літака.

Авіакомпанії Lufthansa Group вже запровадила вимогу носити маску для рота та носа, перебуваючи на борту її літаків у травні минулого року, ставши одним з першопрохідців у всьому світі.

Авіакомпанія Lufthansa зараз втілює резолюцію, прийняту федеральним урядом та урядами провінцій Німеччини 19 січня. Щоб пасажири могли своєчасно адаптуватися до нових правил, вони будуть проінформовані про нововведення електронними листами, на вебсайті авіакомпанії та у соціальних мережах.