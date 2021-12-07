Лукашенко надав білоруське громадянство 448 українцям

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, підписав указ, згідно з яким білоруського громадянства набуло 448 громадян України. Про це 7 грудня повідомляє його пресслужба.

Стверджують, що українці щодо цього питання звернулися після відповідних доручень Лукашенка, відданих ним під час Великої розмови (зустрічі з представниками громадськості, медійної та експертної спільноти).

Окрім того, підрозділи з громадянства та міграції білоруського МВС оформили рішення щодо надання білоруського громадянства у реєстраційному порядку 485 громадянам України.

У пресслужбі додали, що наразі у Комісії з питань громадянства немає нерозглянутих заяв про прийом до громадянства.

У серпні 2021 року Лукашенко підписав указ про внесення змін до закону "Про громадянство Республіки Білорусь". Згідно з документом, дозволили позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.

За матеріалами Гордон.