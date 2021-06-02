Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий запросити в країну "слідчих" з терористичної організації "ЛНР" для допиту опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це Лукашенко заявив на нараді з питань співробітництва з Росією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

"На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персоналій. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм запитання, тому що людей вони убивали там, на Донбасі", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в Білорусі Протасевичу може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Так він прокоментував публікації про те, що Протасевич, перебуваючи на борту літака, висловлював побоювання, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

"А наші журналісти виправдовували, що у нас передбачено за такою статтею не страта, а 15 років. Він знав, що казав, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути висунуті претензії, і це вже зовсім інша ситуація", - підсумував Лукашенко.

Як повідомлялося, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти ексголовного редактора телеграм- каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Азов". Вони звернулися до влади Білорусі з проханням забезпечити їм можливість провести з Протасевичем "слідчі дії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.