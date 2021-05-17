Лукашенко підписав закон, яким дозволив силовикам стріляти у протестувальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє органам внутрішніх справ застосовувати бойову і спеціальну техніку для припинення масових заворушень.

Про це повідомляється на сайті президента РБ.

У документі зазначається, що силовики зможуть забороняти відео та фотозйомку і проводити особистий огляд і огляд транспорту під час затримання.

Співробітники правоохоронних органів не будуть нести відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спецзасобів, техніки або зброї, якщо це застосування здійснювалося відповідно до вимог закону, - сказано у законі.

Раніше 17 квітня Лукашенко заявив, що на нього та його синів готувався замах за участі спецслужб США. 18 квітня у ФСБ Росії повідомили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які нібито планували у Мінську на 9 травня "військовий переворот" із залученням українських націоналістів.

Нещодавно президент Білорусі підписав декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", в якому прописані дії на випадок його насильницької смерті.

За матеріалами https://parlament.ua/