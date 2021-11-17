Лукашенко поставил ультиматум для завершения миграционного кризиса

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс рассказала детали диалога и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского диктатора Александра Лукашенко. По ее словам, самопровозглашенный президент РБ в ходе беседы озвучил свой ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе ЕС, сообщает ERR.ee.

Он хочет, чтобы Евросоюз признал легитимность его власти и снял с Беларуси все санкции, введенные ранее.

Лийметс отметила, что на условия белорусского узурпатора соглашаться не стоит, а наоборот - как можно быстрее утвердить новый список с ограничениями против его режима.

"На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и влиял на Беларусь действиями", — сказала Лийметс.

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против режима Лукашенко. Главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что под санкции должны попасть авиаперевозчики, тур агентства, чиновники, связанные с доставкой мигрантов в Беларусь.

О том, что происходит на границе и как Польша будет разрешать миграционный кризис, читайте в статье Александра Шевченко "Лукашенко против Европы: кровавая игра на выносливость". За материалами ZN.UA