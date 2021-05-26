Лукашенко: Повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.

Про це Лукашенко звявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів держуправління в Овальному залі, повідомляє Telegram- канал "Пул первого"

За словами Лукашенко, літак розгорнули біля БелАЕС.

"А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", - заявив він.

Лукашенко також сказав, що три людини вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, а з них зробили "фейкових співробітників КДБ". За матеріалами Українська правда.