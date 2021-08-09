Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що так звані "вагнерівці" після затримання попросили їх відправити в Росію, а оскільки там більшість була саме громадян РФ, то інакше він вчинити не міг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Українці почали вимагати видати їх. Росіяни дзвонять - ні в якому разі, там російські громадяни. Там, по-моєму, троє було українців, а інші росіяни. Я, по-моєму, прийняв мудре рішення: я доручив Генеральній прокуратурі запросити для переговорів генпрокурорів з Росії та України, і сядьте втрьох і визначтеся, як вчинити. Ніхто не приїхав. Тоді я запросив свого старшого сина, він був помічником з нацбезпеки. Кажу: "Постав їм, від мого імені, одне питання - Ви куди хочете поїхати?" Вони всі сказали "Тільки в Росію", - розповів білоруський диктатор.

За його словами, ніякого "зливу" спецслужбам не було. А про так званих "вагнерівців" повідомив білорус, який побачив підозрілих чоловіків. Після того білоруські силовики начебто взяли їх на контроль. А невдовзі їх затримали, оскільки вони поводились "нахабно, не ховалися".

Водночас, Лукашенко всіляко заперечує, що Росія якось причетна до його рішення відправити їх в РФ. Він стверджує, що це було суто рішення найманців. А оскільки ні українські представники, ні російські, "не проявили інтерес" до затриманих, тому рішення білоруської влади було начебто зумовлене лише суто бажанням самих затриманих.

До кордону їх начебто повіз син Лукашенка - Віктор. Там вже їх зустріли росіяни.

Вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.