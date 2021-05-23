Лукашенко провів операцію на зразок "вагнеровців", але затримав опозиціонера - засновника Telegram-каналу Nexta

У Національному аеропорту "Мінськ" у неділю, 23 травня, екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни- Вільнюс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.

Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.

Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.

Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.