Лукашенко: Запропоную Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не відкидає можливості розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову, повідомляє Белта.
Заява прозвучала як відповідь на припущення генсека НАТО Єнса Столтенберга, що альянс може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться від американських ядерних боєголовок.
"Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі", - сказав Лукашенко.
Диктатор також дав зрозуміти, що Білорусь начебто зберегла всю інфраструктуру, необхідну для розміщення ядерної зброї.
"Я як дбайливий господар нічого не зруйнував, усі сараї стоять на місці", - сказав він.
- 23 травня 1992 року глави МЗС Білорусі, Росії, України, Казахстану та США підписали Лісабонський протокол до Договору СНО-1. Відповідно до цього протоколу, з Білорусі до листопада 1996 року було вивезено розміщені на її території ядерні озброєння, серед іншого ракети СС-25.
- 26 листопада 1996 року Білорусь заявила про свій без'ядерний статус. Першим пунктом цього статусу є повне вилучення ядерної зброї із загального масиву озброєнь, що розміщуються в державі.
- 13 листопада Лукашенко звернувся до Путіна з проханням про постачання кількох дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", що здатні завдавати удару тактичними ядерними боєприпасами.
- 29 листопада 2021 року Лукашенко заявив, що "не залишиться осторонь", якщо на Донбасі "спалахне війна", і прозоро натякнув, кого він підтримає.