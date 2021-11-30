Лукашенко: Запропоную Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не відкидає можливості розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову, повідомляє Белта.

Заява прозвучала як відповідь на припущення генсека НАТО Єнса Столтенберга, що альянс може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться від американських ядерних боєголовок.

"Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі", - сказав Лукашенко.

Диктатор також дав зрозуміти, що Білорусь начебто зберегла всю інфраструктуру, необхідну для розміщення ядерної зброї.

"Я як дбайливий господар нічого не зруйнував, усі сараї стоять на місці", - сказав він.