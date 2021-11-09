Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, висловив стурбованість "протистоянням" на кордоні республіки з Євросоюзом через мігрантів, які намагаються нелегально потрапити до країн ЄС із білоруського боку.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російському журналу "Национальная оборона", витримки з нього опубліковано 9 листопада на сайті президента Білорусі.

"Я боюся, щоб це протистояння на кордоні через мігрантів не призвело до якоїсь гострої фази. Це ж ґрунт для провокацій. Будь-яку провокацію можна зробити. Я вже своїх військових попереджаю: акуратно, хлопці, дивіться!" - зазначив Лукашенко.

Звинувачення Білорусі у міграційній кризі з боку країн ЄС він пояснив "бажанням відвернути увагу від своїх власних проблем".

"Усередині Польщі, Литви. Візьміть і Німеччину сьогодні - так званий транзит влади. Візьміть Великобританію, у Франції... У них же проблем сила - силенна. Ми поруч із ними не стояли. Народи незадоволені. А як це мікшувати та нівелювати? Треба оголосити когось то ідіотом, поганцем, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу. Та ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу. Нам дай Боже облаштувати цю територію, яка у нас є", - резюмував Лукашенко. За матеріалами Гордон.