Лукашенко заявив, що Білорусь отримає від РФ десятки військових літаків та вертольотів

Олександр Лукашенко заявив про досягнуту з Кремлем домовленість про постачання Білорусі десятків літаків, вертольотів, а також засобів протиповітряної оборони, серед яких можуть бути зенітно-ракетні комплекси С - 400.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з РФ нам надійдуть (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив. Ми дооснастимося", - заявив Лукашенко.

Він також уточнив, що якщо на навчаннях "Захід-2021" мінський режим побачить, що йому "потрібно щось ще, значить, ми купимо у РФ і поставимо на озброєння".

Стратегічні російсько-білоруські навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня. За даними Міноборони Росії, в них візьмуть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, а також до 760 одиниць техніки й 15 кораблів.

У липні Лукашенко стверджував, що необхідності розміщувати військові бази Росії на території Білорусі немає, проте допускав перекидання російських військ у разі потреби. Він заявляв, що його адміністрація може поставити "під рушницю" до пів мільйона людей.

Сьогодні Лукашенко також заявив, що планують 9 вересня "домовитися" з президентом РФ Володимиром Путіним про пакет з 28 "дорожніх карт/союзних програм" з інтеграції, які будуть підписані в жовтні-листопаді 2021 року. За матеріалами Укрінформ.