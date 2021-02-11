Майже 130 країн ще не зробили жодного COVID-щеплення – ВООЗ

У світі майже 130 країн, в яких проживають 2,5 мільярда людей, ще не зробили жодного щеплення від коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса і виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтта Фора.

Зазначається, що зі 128 мільйонів введених на сьогодні доз вакцин більш як три чверті зроблено в 10 країнах. На ці країни припадає 60% світового ВВП.

«Ця провальна стратегія буде коштувати життів і засобів до існування, дасть вірусу додаткову можливість мутувати і уникнути вакцинації, а також підірве відновлення світової економіки», - наголошується у заяві.

Сьогодні ЮНІСЕФ та ВООЗ - партнери вже понад 70 років - закликають лідерів дивитись за межі своїх країн та застосовувати стратегію вакцин, яка насправді може покласти край пандемії та обмежити варіанти.

У зв'язку з цим у ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали уряди, які вже вакцинували групи ризику, ділитися препаратами через механізм COVAX, а виробників вакцин від коронавірусу - справедливо розподіляти її обмежений запас.

«COVID-19 показав, що наші долі нерозривно пов'язані. Ми або переможемо разом, або разом програємо», - підсумували глави організацій.