Медики вважають, що президент Чехії не може повністю виконувати повноваження, - Reuters

Стан президента Чехії Мілоша Земана, якого госпіталізували в жовтні, покращився, але йому краще залишатися в лікарні. При цьому консиліум лікарів вважає, що він поки не в змозі повністю виконувати обов'язки глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, консиліум лікарів вважає, що Земан потребує подальшої госпіталізації незважаючи на поліпшення стану здоров'я. Крім того, як заявив глава консиліуму лікарів Томаш Зима, президент Чехії поки не в змозі повністю виконувати свої обов'язки.

Зима також відмовився назвати терміни, коли Земан буде виписаний з лікарні.

Нагадаємо, 77-річний Земан потрапив до лікарні через проблеми з печінкою. Президента Чехії госпіталізували 10 жовтня і протягом трьох тижнів він провів у відділенні інтенсивної терапії.

Зазначимо, 4 листопада Земан покинув реанімацію і був переведений в реабілітаційне відділення через політичний тиск.